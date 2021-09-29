Индивидуальные предприниматели выбирают Дальневосточный банк

Дальневосточный банк, согласно данным финансового сервиса Brobank, в августе 2021 года вошел в ТОП-50 банков с самым большим портфелем займов ИП, заняв 27-ю строчку рейтинга и в ТОП-20 банков с лучшей динамикой портфеля займов индивидуальных предпринимателей (18-я строчка). Рейтинг опирается на остатки на профильных счетах, которые отображены в отчетности, публикуемой на сайте ЦБ РФ. Оценка охватила все банки России, раскрывающие свои данные по Форме 101.

Индивидуальные предприниматели – это сегмент, для эффективного развития которого необходимы унифицированные решения, быстрые процедуры и выгодные условия, именно такие и предлагает Дальневосточный банк. Так, до конца 2021 года индивидуальные предприниматели и юридические лица в рамках акции «Отличный старт!» могут бесплатно открыть расчетный счет в рублях и/или в иностранной валюте, а также бесплатно подключиться к системе дистанционного банковского обслуживания «iBank2» и мобильному сервису «ДВБ Бизнес». Обслуживание счетов, открытых в рамках акции и пользование мобильным приложением «ДВБ Бизнес» в первые два месяца предоставляются бесплатно.

Предложение действует до 31 декабря 2021 года. Для того, чтобы им воспользоваться, необходимо до 24 декабря 2021 года включительно предоставить полный пакет документов для открытия счета в любой из офисов Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Оформление всех необходимых для открытия счета документов производится бесплатно. Забронировать расчетный счет можно онлайн на сайте Банка.

С подробной информацией об акции «Отличный старт!», ее организаторе, правилах проведения, Тарифами на услуги по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно ознакомиться на сайте www.dvbank.ru, по телефону Единого контактного центра 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный), а также в офисах Дальневосточного банка.