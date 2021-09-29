Цифровые профессии смогут освоить жители Иркутской области

Проект «Цифровые профессии» позволит получить востребованную специальность за половину стоимости, рассказали SIA.RU в администрации области.

В сентябре открылись такие курсы, как DataScience, Веб-аналитика, ProductManager, Мобильная разработка, Технологии анализа данных, Тестирование ПО, Технологии искусственного интеллекта, Вебразработка и другие.

Их предоставили Нетология, Яндекс.Практикум, Университет Иннополис, ИТМО, Центр образовательных компетенций НТИ, Инвольта Образование. Обучение длится не менее 250 академических часов, из которых 144 часа посвящены программированию.

Каталог курсов регулярно пополняется. До конца 2024 года обучение по программе пройдут минимум 110 тысяч человек. Такая возможность есть и у жителей Иркутской области.

Принять участие в проекте могут граждане России старше 16 лет с дипломом о среднем профессиональном или высшем образовании. Слушатели смогут приступить к обучению после выбора программы в каталоге и оплаты 50% стоимости курса в соответствии с договором. На данный момент стоимость программ начинается от 18 тысяч рублей. Расписание и полный перечень программ доступен в каталоге оператора проекта Университета 2035.