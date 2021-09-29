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Примсоцбанк предлагает кредит "Акционный Хит"

Примсоцбанк предлагает новый кредит "Акционный Хит". Теперь сумму от 100 тысяч до 5 миллионов рублей можно оформить по ставке 7% годовых.

- Зачастую, когда нам предстоят срочные крупные траты, нужной суммы денег не оказывается на руках. Кредит «Акционный Хит» даёт возможность воспользоваться на короткий срок заёмными средствами и при этом не переплачивать лишних процентов», - рассказала Оксана Беспалова, начальник управления розничного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Отметим, срок кредитования составляет 13 месяцев. Фиксированная ставка 7% годовых при оформлении страхования жизни.

Получить подробную информацию о потребительских кредитах Примсоцбанка и подать заявку на кредит можно на сайте банка или по телефону Единой справочной службы: 8(800)350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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