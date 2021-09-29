Ипотека для многодетных семей в Примсоцбанке стала доступнее

Оформить ипотечный кредит с использованием субсидии (меры государственной поддержки многодетных семей с тремя детьми и более) предлагает Примсоцбанк.

Кредит выдается на сумму средств господдержки (в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 07.09.2019 № 1170 об утверждении дополнительных мер государственной поддержки в размере не более 450 000 рубле) на цели покупки недвижимости. Речь идет о многодетных семьях, а также неполных семьях, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года появился третий (и последующий) ребенок. Возраст старших детей и наличие официальной регистрации брака не имеют значения.



Кроме того, многодетные семьи могут воспользоваться и другой мерой господдержки на улучшение жилищных условий – материнским (семейным) капиталом. Таким образом, совокупная сумма кредита превысит 1 млн.рублей, что для некоторых регионов составляет более 50% от стоимости жилья. После оформления кредита банк по заявлению клиента направит заявление на перечисление средств субсидий, за счет которой в итоге происходит досрочное погашение кредита.

Главные отличия льготной программы:

- Кредит погашается за счет средств субсидии, заемщик оплачивает только проценты за фактический срок пользования кредитом;

- Для оформления кредита не требуются документы о доходе и трудоустройстве, кредит может быть оформлен на заемщика, находящегося в декрете;

- Кредит может быть предоставлен как на сумму средств только субсидии, так и совокупно на сумму средств материнского (семейного) капитала, регионального (областного) капитала и средств субсидии;

- Документы для перечисления субсидии банк направляет самостоятельно, от клиента требуется только заявление.

- Кредит оформляется на короткий срок на 2 или 4 месяца, таким образом переплата по нему минимальная.



Кредит на льготных условиях предоставляется на приобретение недвижимости в размере не более 90% от стоимости жилья. Минимальная сумма кредита составляет 100 000 рублей, максимальная – не более суммы средств материнского (семейного) капитала, регионального капитала и/или средств господдержки. Процентная ставка - 14% годовых.

Также в Примсоцбанке для семей с детьми действует другая льготная программа «Семейная ипотека». Ставка по ней составляет от 4% до 5,5% годовых. Данная программа позволяет приобрести недвижимость или рефинансировать ранее оформленный ипотечный кредит в другом банке.



Подробные условия по оформлению ипотеки с господдержкой вы можете узнать в офисах банка, на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.