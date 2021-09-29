ПСБ и Национальный Центр ГЧП договорились о совместной работе с проектами ГЧП в цифровом проектном офисе «РОСИНФРА»

ПСБ и Национальный Центр ГЧП (группа ВЭБ.РФ) договорились о сотрудничестве при подготовке инвестиционных проектов, реализация которых планируется с применением механизмов государственно-частного партнерства. Стороны подписали меморандум о намерениях на площадке VIII Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП».

Сотрудничество будет осуществляться в рамках цифрового проектного офиса на платформе «РОСИНФРА». ПСБ и Национальный Центр ГЧП намерены совместно работать с проектами ГЧП, осуществляя их экспертизу. Также меморандум предполагает взаимодействие по вопросам совершенствования механизмов финансирования проектов и нормативного правового регулирования сферы, внедрения лучших практик и повышения компетенций участников инфраструктурного рынка.

Цифровой проектный офис на платформе «РОСИНФРА» позволяет практически полностью перевести в онлайн процесс управления проектом - осуществлять финансовое и юридическое структурирование, формировать проектные команды и вести необходимую коммуникацию, проводить экспертизу. На текущий момент в проектном офисе уже ведется работа более чем по 70 проектам в различных сферах – ЖКХ, здравоохранении, образовании, туризме, улично-дорожном освещении, благоустройстве общественных пространств, спорте, транспортной инфраструктуре.