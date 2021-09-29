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Опубликован рейтинг лучших школ Иркутской области

В Иркутской области составили рейтинг лучших школ. Исследование проводило статистическое агентство RAEX (есть у SIA.RU).

В рейтинге представлены десять муниципальных общеобразовательных учреждений, которые готовят наибольшее количество выпускников для лучших вузов России.

Рейтинг возглавляет лицей ИГУ. Далее идут иркутский лицей № 3 и ангарский лицей № 2. Кроме того, в пятерку лучших вошли ангарская школа № 10 и братский лицей № 2.

В топ-10 также вошли гимназия № 8 (Ангарск), лицей № 1 (Братск),  гимназия № 1 имени А.А. Иноземцева (Братск), гимназия № 25 г. Иркутска и гимназия № 1 (Иркутск).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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