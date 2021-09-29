48% россиян регулярно перерабатывают

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU), выяснил зачем и как часто жители России задерживаются на работе. В исследовании приняли участие более 6000 пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов страны.

Почти половина опрошенных россиян отметили, что часто работают сверхурочно. Еще 37% респондентов рассказали, что иногда тоже задерживаются на рабочем месте. Только 15% участников исследования отметили, что стараются всегда уходить с работы вовремя.

Чаще всего те, кто перерабатывают, отмечали, что заняты в сфере транспорта и логистики – ее отметили 23% опрошенных. Еще 16% работающих сверхурочно респондентов указали отрасль производства и промышленности. 15% перерабатывающих участников исследования указали сферу продаж, 12% – строительства, а 11% – медицины.

Из тех, кто перерабатывает, 53% респондентов рассказали, что работают сверхурочно из-за большого количества задач. 24% опрошенных отметили, что не могут отказать коллегам или руководителю в выполнении дополнительной работы. Каждый пятый участник исследования (20%) указал причиной переработок корпоративную культуру в компании.

13% респондентов отметили, что перерабатывают из-за трудоголизма, 4% задерживаются на работе из-за низкой продуктивности и усталости, а 3% не могут рассчитывать рабочее время так, чтобы успевать завершить работу.

В варианте «Другое» респонденты чаще всего указывали, что перерабатывают по причине ухода коллег в отпуск или занятости на подработках.

24% опрошенных отметили, что перерабатывают менее 3 часов в неделю. Наибольшее число респондентов (29%) указали сверхурочную работу от 3 до 5 часов в неделю. Еще 22% участников исследования перерабатывают от 5 до 10 часов, а 25% – более 10 часов в неделю.

70% респондентов рассказали, что их работодателей не оплачивает сверхурочное время дополнительно. 13% опрошенных отметили, что в их компании за переработки выплачивают менее 10% зарплаты. От 10% до 30% зарплаты за сверхурочные часы выплачивают компании 6% опрошенных. Еще 4% участников исследования указали, что в их компании платят за переработки 30-50% зарплаты, а 7% отметили выплаты размером более 50% зарплаты.