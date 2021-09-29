58% россиян стали больше экономить в этом году

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, сколько россиян стали экономить за последний год и какую сумму в месяц удается сохранить.

Больше половины (58%) опрошенных россиян отметили, что стали больше экономить за последний год, а 17% хотели бы уменьшить свои траты. Каждый пятый респондент (20%) рассказал, что не снижал свои расходы за этот период. Еще 5% участников исследования отметили, что стали меньше экономить.

Чаще всего жители России отмечали, что стараются меньше тратить на покупку одежды и обуви – этот вариант выбрали 58% опрошенных. 53% респондентов рассказали, что меньше посещают развлекательные заведения и кафе. Каждый третий (33%) стал реже заказывать готовую еду, а 28% перестали пользоваться услугами такси.

По 25% респондентов отметили, что отказались от посещения фитнес-зала и от некоторых платных подписок. 22% опрошенных перестали проходить платные курсы и обучение, а 17% – пользоваться услугами клининговой службы.

Почти трети респондентов (29%) удается сэкономить менее 1 000 рублей в месяц. 26% опрошенных сохраняют ежемесячно от 1 000 до 3 000 рублей, а 21% – от 3 000 до 5 000 рублей в месяц. От 5 000 до 7 000 рублей удается сэкономить только 8%. Еще у 7% получается сберечь от 7 000 до 10 000 рублей в месяц. Только 9% опрошенных экономят более 10 000 рублей ежемесячно.

Чаще всего сэкономленные деньги опрошенные россияне тратят на текущие расходы, так ответили 44% респондентов. Каждый четвертый (24%) участник опроса откладывает сбереженные средства в накопления. 16% россиян отмечают, что расходуют сохраненные деньги на досрочное погашение ипотеки или кредитов, а 15% – на помощь родным.

Каждый седьмой (14%) респондент откладывает средства на крупные покупки. Еще 9% тратят на путешествия, а 7% – на обучение. За счет сэкономленных денег копят на пенсию 4% опрошенных.

Ради долгосрочных накоплений больше всего россиян готовы отказаться от покупок дорогостоящей одежды и обуви и от частого посещения развлекательных заведений – 64% и 61% соответственно. Еще 58% респондентов готовы экономить за счет отказа от доставки готовой еды, 55% – от платных подписок. Каждый второй (50%) участник опроса готов отказаться от поездок на такси.

45% опрошенных согласны ради долгосрочных накоплений пожертвовать посещением фитнес-клуба, а 43% отказаться от вредных привычек. Еще 36% готовы забыть о путешествиях, 35% – о платных обучениях и курсах, а 22% – о передвижении на личном транспорте.