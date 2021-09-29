В Иркутске стартовал образовательный интенсив En+ Group «Лаборатории энергетики»

29 сентября в Иркутске начался образовательный интенсив En+ Group «Лаборатории энергетики» – долгосрочной программы по разработке студентами инноваций для энергетической промышленности, рассказали SIA.RU в компании.

Цель программы – привлечение талантливой молодежи к решению актуальных производственных задач и поиску инновационных решений, представляющих интерес для компании и энергетической отрасли в целом.

В рамках программы «Лаборатория энергетики» более 170 участников будут два месяца работать над кейсами из сферы электроэнергетики, IT-технологий, горного дела, материаловедения, автоматики, строительства и робототехники. Успешные разработки будут внедрены на крупнейших ГЭС в Сибири (Иркутской, Братской, Усть-Илимской и Красноярской), ТЭЦ Иркутской области, Автозаводской ТЭЦ, угольных разрезах и предприятиях электрических сетей регионов присутствия En+ Group.

В сентябре пройдёт обучение по программе «Наставничество» научных руководителей, которые специализируются на исследованиях в сфере энергетики. Им предстоит вместе со студентами работать над решением актуальных производственных задач, а также взаимодействовать с экспертами из группы компаний. В процессе участников обучают по специальной программе на основе лучших мировых практик, включающих технологии управления проектами, презентационные навыки и сессии с экспертами. Весь образовательный контент дублируется в онлайн-формате. Для участников из Иркутска предусмотрены экскурсии на производство. В финале студенты представят решения на суд жюри, в составе которого – руководители всех бизнесов, предоставившие производственные задачи для решения.

В проекте будут участвовать 35 команд студентов из Иркутского энергетического колледжа, Иркутского государственного университета, Братского государственного университета, Иркутского национального исследовательского технического университета, Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева, Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, Петрозаводского государственного университета.

Грантовый фонд на развитие проектов составляет 450 тысяч рублей: 1 место – 200 тысяч рублей, 2 место – 150 тысяч рублей, 3 место – 100 тысяч рублей. Победителям будут вручены ценные призы, сертификаты на приобретение цифровой техники и дипломы конкурса, а наиболее перспективным из участников может быть предложено дальнейшее сотрудничество и трудоустройство. Так, в 2020 году двое студентов – Султан Ашимов и Алексей Лесков были трудоустроены в En+ Digital для внедрения их проекта: чат-бота для решения наиболее типовых заявок для обслуживающей компании.

Руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков:

«Запуск ежегодного проекта «Лаборатория энергетики» уже стал для нас традицией. En+ Group четыре года подряд собирает талантливых студентов, готовых находить перспективные технологические идеи и внедрять их в производство. В этом году мы определили 29 кейсов, из которых студенты выбрали 22 - каждый из них предполагает усовершенствование какого-либо рабочего процесса, аппаратуры или разработку инновационного направления – как преобразование электроэнергии в газ. Некоторые кейсы взяли в работу сразу несколько команд. Например, темой акустического мониторинга технического состояния электродвигателей занялись сразу четыре группы. В конечном итоге от проработки всех этих тем выиграет и бизнес, и потребитель».

Проект с каждым годом расширяет географию присутствия: в 2018 году в «Лаборатории энергетики» приняли участие студенты иркутских вузов, в 2019 – студенты из Иркутска и Братска, в 2020 году к участию присоединились студенты из Нижнего Новгорода, Иваново и Москвы, а в 2021 – из Санкт-Петербурга, Воронежа и Петрозаводска.

Всего за четыре года в «Лаборатории энергетики» приняло участие 400 студентов. Предложенные участниками проекты бизнес помогает «доращивать», предоставляя образовательные и консультативные возможности – привлекая экспертов, научных руководителей, преподавателей. Акселерационная программа организована En+ Group совместно с Корпоративным университетом «ЕвроСибЭнерго» и является частью кадровой политики, приоритеты которой определил основатель компании и общественный деятель Олег Дерипаска. Мероприятия программы проводятся преимущественно на базе Технопарка ИрНИТУ.