Более 100 человек эвакуировали из-за возгорания в торговом центре «Лермонтов» в Иркутске

ГУ МЧС по Иркутской области сообщило, что в Иркутске произошло возгорание в торговом центре «Лермонтов» в областном центре, во время происшествия сотрудники организации самостоятельно эвакуировали более 100 человек.

Пострадавших нет. Спасатели прибыли в 19.58 – через четыре минуты после того, как было сообщено о задымлении в центре.

«Установлено, что во время приготовления пищи в одном из павильонов произошло воспламенение масла в гриле. Работниками были приняты меры по ликвидации возгорания огнетушителем, однако дым попал на датчики пожарной автоматики», – отмечают спасатели. Площадь пожара – 1 квадратный метр.

В отношении арендатора помещения будет проведена проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка.