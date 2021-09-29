Мэрия Иркутска назвала новую дату проведения общегородского субботника

Администрация Иркутска назвала новую дату проведения общегородского субботника: он состоится 1 октября, сообщает пресс-служба мэрии.

«1 октября на уборку Иркутска выйдут муниципальные предприятия города, коммерческие и молодежные организации. К ним могут подключиться активисты ТОСов и жители», – говорится в сообщении.

Чтобы получить инвентарь и выбрать территорию для субботника, жителям необходимо обращаться в комитеты по управлению округами.

Напомним, ранее мероприятие планировалось провести 25 сентября, но его отменили из-за плохой погоды. на 1 же октября, по информации мэрии, синоптики прогнозируют ясную погоду и отсутствие осадков.