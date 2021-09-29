Кобзев: Строительство нового аэропорта в Иркутской области начнется до 2030 года

Глава Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что строительство нового аэропорта в регионе начнется до 2030 года, пишет ТАСС.

«До конца года мы найдем саму площадку. До 2025 года проведем проектирование, с 2025 года войдем в нашу федеральную программу по модернизации аэропортов и аэродромов. 2029 год – конечная точка строительства нового аэропорта и самого аэродрома», – сказал Кобзев.

Напомним, ранее губернатор сообщал, что власти области рассматривают две площадки под строительство нового аэропорта –Позднякова и Ключевую падь.