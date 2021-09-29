Работники железной дороги похитили детали стоимость почти 2 млн рублей в Иркутской области

Двоих работников железнодорожной организации в Приангарье обвинили в краже в краже деталей на станции «Иркутск – Пассажирский» стоимостью почти 2 млн рублей, сообщает официальное издание Министерства внутренних дел РФ «МВД Медиа».

По версии следствия, мужчины должны были выдавать в локомотивное депо комплекты для изготовления баллонов ограждения межвагонных переходных площадок (суфле), каждый из которых состоял из шести пластин.

«Однако злоумышленники выдавали лишь половину комплекта, то есть по три пластины, а остальные присваивали. Таким способом ими было похищено 120 железнодорожных деталей», – говорится в сообщении.

В дальнейшем обвиняемые продали имущество железнодорожной организации подмосковной компании и сами решили отвезти груз покупателю в Московскую область – злоумышленников задержали по пути туда, в частности, в Удмуртии. Похищенные детали возвращены законному владельцу.

Дело, возбужденное по статье «Присвоение или растрата» УК РФ, передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчины находятся под подпиской о невыезде, им грозит до 10 лет лишения свободы.