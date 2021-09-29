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Правительство Приангарья и Фонд содействия реформированию ЖК подписали соглашение о сотрудничестве

Это позволит сократить аварийный жилой фонд в регионе и даст старт новым проектам комплексного развития территорий. Документ был подписан 29 сентября губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и генеральным директором государственной корпорации Константином Цициным.

– Сегодня мы подписываем серьезный документ, который дает старт реализации проектов комплексного развития территорий в двух муниципальных образованиях, расположенных в Иркутской области. Благодаря этому будет построено порядка 210 тысяч квадратных метров нового жилья. Это основной эффект от данной программы. Также будут возведены все необходимые социальные объекты. В свою очередь Фонд ЖКХ окажет финансовую поддержку на проведение мероприятий, направленных на расселение аварийного жилья, расположенного на данных территориях. Люди получат новые комфортные квартиры, – отметил Константин Цицин.

Задачи по сокращению непригодного для проживания жилья регион выполняет при поддержке Фонда ЖКХ. Только в 2021 году на реализацию подпрограмм государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» предусмотрено 3,2 миллиарда рублей средств фонда. По данным на 29 сентября, по региональной адресной программе совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ переселено 5,17 тысячи человек из 91,77 тысячи квадратных метров аварийного фонда.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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