Иркутянин Алексей Петров признан иноагентом

Соответствующий документ опубликован на сайте Минюста. Алексей Петров** является политологом, координатором иркутского отделения движения в защиту прав избирателей «Голос»*, историком и автором «Прогулок по старому Иркутску», работает редактором издания «Глагол. Иркутское обозрение».

В 2016 году Петрова** уволили с должности заместителя декана исторического факультета ИГУ. Надзорные органы насчитали у Петрова** за два с половиной года работы 75 прогулов. Сам Алексей Петров** был с этим не согласен: к прогулам ему добавили праздники и выходные.

*«Голос» включен Минюстом в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов

**Алексей Петров внесен Минюстом РФ в перечень иноагентов