Новости

Иркутянин Алексей Петров признан иноагентом

Фото со страницы Алексея** в Фейсбук

Соответствующий документ опубликован на сайте Минюста. Алексей Петров** является политологом, координатором иркутского отделения движения в защиту прав избирателей «Голос»*, историком и автором «Прогулок по старому Иркутску», работает редактором издания «Глагол. Иркутское обозрение».

В 2016 году Петрова** уволили с должности заместителя декана исторического факультета ИГУ. Надзорные органы насчитали у Петрова** за два с половиной года работы 75 прогулов. Сам Алексей Петров** был с этим не согласен: к прогулам ему добавили праздники и выходные.

*«Голос» включен Минюстом в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов
**Алексей Петров внесен Минюстом РФ в перечень иноагентов

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

#БРИФ#ibrif БРИФ. Байкальский риск-форум
«На смену “черным” лебедям прилетят “зеленые”». 8 цитат об изменении климата
Зелёная экономика – от закона до готовой продукции: четыре кейса, которыми поделились эксперты на БРИФ-2021
Как это было: видеоцитаты Байкальского риск-форума 2021
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании