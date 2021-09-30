На Иркутском заводе полимеров завершили установку крупнотоннажного оборудования

ООО «Иркутский завод полимеров» установил последнюю единицу крупногабаритного тяжеловесного оборудования (КТО) – бункер сбора продуктов продувки. Всего на стройплощадке установили 44 агрегата, которые были доставлены в Усть-Кут осенью 2020 года из порта Южной Кореи, рассказали SIA.RU в компании.

На площадке полиэтилена прошла одна из наиболее сложных монтажных операций: специалисты подняли и установили 500-тонный продувочный бункер на высоту 60 метров, в специальный металлический каркас.

– Это был очень непростой и очень интересный период. Расписание установки каждой единицы было составлено по дням, а то и по часам. Особенно это касалось продувочного бункера – самой сложной и ответственной, на мой взгляд, операции на площадке. Непосредственно подъему предшествовала огромная работа по подготовке каркаса из металлоконструкций, работы по заливке монолитного бетона, организация своевременных поставок, – отметила директор Иркутского завода полимеров Елена Ваулина.

Работы по подготовке к монтажу бункера длились более 2 месяцев. Всего специалисты смонтировали 500 тн. металлоконструкций. Основание каркаса закреплено на железобетонном фундаменте высотой 17 м. Для установки бункера были задействованы два крана грузоподъемностью 1600 и 750 тн.

– Основная технически сложная часть работ завершена. В настоящее время проводится демонтаж крупнотоннажной крановой техники с тем, чтобы открыть последующие фронты работ. Проделанная работа является одной из ключевых в текущем году, – сообщил заместитель директора ИЗП Александр Дядькин.

В августе на строительной площадке была установлена самая тяжелая единица оборудования – реактор полимеризации. Его вес составляет около 530 тн., высота – свыше 40 м. Реактор также был установлен вертикально на фундамент с помощью двух кранов. Монтаж провели в течение 8 ч.

Еще один из наиболее крупных агрегатов – деэтанизатор. Его длина превышает 80 м, вес – более 350 тн. Работы по монтажу крупногабаритного тяжеловесного оборудования на Иркутском заводе полимеров начались в июне 2021 года и прошли в соответствии с установленным графиком.