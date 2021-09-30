Рекордную сумму кредитов наличными взяли россияне в августе

По данным «Объединенного Кредитного Бюро» (ОКБ), сумма в 612 млрд рублей стала максимальной за всю историю банковского сектора.

Предыдущий рекорд был установлен в апреле – тогда заемщики взяли кредиты на 610 млрд рублей. По сравнению с июлем 2021 года объем предоставленных банками средств вырос на 5%, по сравнению с августом 2020 года – на 32%, а по сравнению с августом 2019 года – на 40%.

Среди 30 регионов, в которых банки выдали наибольший объем кредитов наличными, лишь в Якутии наблюдался спад кредитования по сравнению с июлем (на 6%), а в Саратовской области наблюдалась нулевая динамика. В остальных регионах был рост.

Самый сильный – в Ленинградской области (на 12%), Санкт-Петербурге (10%), Краснодарском крае (8%) и Москве (8%).

Средний размер кредита наличными при этом сократился с 347 тыс. рублей в июле до 338 тыс. рублей в августе. Год назад он составлял 325 тыс. рублей. Полная стоимость кредита (ПСК, процентная ставка плюс иные обязательные платежи) выросла на 1 процентный пункт с 15,8% годовых в июле до 15,9% годовых в августе.

«Выдачи кредитов наличными установили рекорд за счет значительного увеличения числа заемщиков. С одной стороны, в августе россияне традиционно берут кредиты из-за сезона отпусков и необходимости подготовить детей к началу нового учебного года. С другой стороны, банки продолжают серьезно конкурировать друг с другом за качественных заемщиков, стараясь удерживать процентные ставки на относительно низком уровне, несмотря на повышение Банком России ключевой ставки», – Александрович Артур, генеральный директор ОКБ.