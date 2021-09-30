Иркутск попал в топ популярных туристических направлений среди россиян

Самым популярным туристическим направлением у россиян является Северная столица – каждый пятый в течение года хотел бы отправиться именно в Санкт-Петербург.

В опросе (есть у SIA.RU) сервиса по поиску работы SuperJob 1600 представителей экономически активного населения рассказали, в какие российские города хотели бы отправиться в путешествие.

4% респондентов хотели бы посетить Иркутск в течение ближайшего года. Также женщины чаще мужчины хотели бы посмотреть Иркутск (5% против 4% соответственно).

На первом месте среди популярных туристических направлений – Санкт-Петербург с 20% голосов. 9% россиян хотели бы посетить Москву и города Золотого кольца. 8% респондентов хотели бы посмотреть Казань, 7% – Сочи и Крым. Отправиться в Калининград хотели бы 5% россиян, 4% – в Петрозаводск.

По 3% респондентов мечтают отправиться во Владивосток, Нижний Новгород, Петропавловск-Камчатский и Горно-Алтайск, 2% – в Краснодар. Среди других городов, в которые хотели бы отправиться россияне в течение года Анапа, Великий Новгород, Новосибирск, Волгоград, Геленджик, Екатеринбург, Пятигорск, Мурманск, Кисловодск и проч. 2% россиян готовы отправиться в путешествие в любой российский город. 4% мечтают только о зарубежных напралениях.