Годовая инфляция в России достигла рекордных 7,26%

Больше всего подорожали помидоры, огурцы, яйца и куриное мясо, сообщает РБК.

За период с 21 по 27 сентября темпы роста потребительских цен составили 0,29% – это рекордный показатель с начала июля, следует из обзора «О текущей ценовой ситуации» Минэкономразвития. С начала года инфляция составила 5,2%, а в годовом выражении – 7,26% (на 27 сентября год к году) против 6,96% неделей ранее.

Продовольственные товары за неделю подорожали на 0,4%, в годовом выражении рост цен на продукты составил 9,41%. За неделю заметно подорожали яйца (+3,5%) и куриное мясо (+1,1%).

Непродовольственная инфляция за неделю выросла на 0,5%, а в годовом выражении составила 7,85%. В сегменте услуг (туристических и регулируемых) дефляция прошлых четырех недель сменилась небольшим ростом цен – на 0,13%: дорожали поездки в Турцию, зато немного подешевело проживание в отечественных гостиницах.