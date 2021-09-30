Названы наиболее пострадавшие от пандемии частные компании

С отрицательной динамикой закончили 2020 год 78 компаний, сообщает РБК со ссылкой на данные Forbes.

В десятку компаний, которые больше всех сократили выручку, вошли три авиаперевозчика. Это «Сибирь» (бренд S7), у которой показатель снизился на 41,7%, а также «Уральские авиалинии» (минус 38,6%) и «Ютэйр» (минус 32,4%).

В список попали и компании из нефтяной отрасли: «ФортеИнвест» (минус 41%), Новошахтинский завод нефтепродуктов (минус 40,9%), «Нефтиса» (минус 31,6%) и «Сургутнефтегаз» (минус 31,6%).

Лучший показатель по росту выручки – у крупнейшего в России частного строителя подводных нефтегазовых трубопроводов – компании «Межрегионтрубопроводстрой». Она увеличила в 2020 году выручку почти на 190%, до 49,2 млрд руб.