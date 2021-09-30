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Режим «такс фри» планируют ввести в Иркутской области

Он предполагает компенсацию НДС иностранцам при вывозе товаров из России, рассказали SIA.RU в администрации области. 

Проект соответствующего постановления Правительства РФ разработал Минпромторг России, в документе также прописаны изменения в порядок указания услуг такс фри. В частности, предлагается продлить период эксперимента до 31 декабря 2022 года.

За первые шесть месяцев 2021 года регион с туристической целью посетили 5,5 тысячи иностранных туристов. В основном это граждане Германии, Франции, Китая, Кореи и Японии. Средний показатель расходов на одного иностранца, включая проживание, питание, транспорт, развлечения, сувениры и прочие расходы, составил 67 332,76 рубля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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