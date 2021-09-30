Дальневосточная ипотека в Банке «Приморье» доступна от 0,1%

Оформить «Дальневосточную ипотеку» в Банке «Приморье» теперь можно по минимальной ставке — всего от 0,1% годовых.

— Приобрести недвижимость в рамках «Дальневосточной ипотеки» по самой низкой в настоящее время ставке 0,1% можно с учетом вычетов и скидок от базовой, которая сейчас составляет 0,6%, — комментирует руководитель Ипотечного центра Банка «Приморье» Евгения Сверкунова. — В частности, вычет в размере 0,5% применяется при подтверждении клиентом доходов выпиской из Пенсионного фонда РФ — ее легко заказать через портал Госуслуги.

Напомним, что «Дальневосточную ипотеку» могут оформить граждане РФ, которые относятся к категории «Молодая семья»*, а также участники программ «Дальневосточный гектар» и «Повышение мобильности трудовых ресурсов»**.

— Дальневосточная ипотека остается одной из самых популярных среди ипотечных программ, которые предлагает Банк «Приморье»: с начала ее действия мы оформили уже более 60 сделок, — добавляет Евгения Сверкунова. — Для удобства клиентов мы работаем с большинством девелоперов, предлагающих жилье в сегменте «эконом» и «средний» — в эту категорию попадает недвижимость, которую можно приобрести по «Дальневосточной ипотеке».

Максимальная сумма кредита — 6 миллионов рублей, максимальный срок — 20 лет. «Дальневосточная ипотека» также предусматривает первоначальный взнос от 15% от суммы приобретаемой недвижимости. Купить квартиру или дом в рамках этой программы можно на территории Дальневосточного федерального округа. Программа рассчитана до конца 2024 года.

Подать заявку на консультацию можно в режиме онлайн на сайте Банка «Приморье» или через Мобильное приложение, а передать документы на рассмотрение — как лично в офисе Банка, так и скан-копиями на электронную почту специалистам Банка.

Подробности об этой и других ипотечных программах можно узнать в Ипотечном центре Банка «Приморье»:

г. Владивосток, ул. Светланская, 47, тел.: 8 (423) 221-59-50, WhatsApp консультации:

Бескровная Алла Олеговна 8(924)325-74-94, Дудко Анастасия Олеговна 8(977)963-41-46

г. Уссурийск, ул. Ушакова, 20, тел. +7 (4234) 26-99-77.

г. Находка, ул. Школьная, 1а, +7 (4236) 69-99-50, 69-99-59.

г. Хабаровск, ул. Дзержинского,56. Тел. 8 (4212) 78-32-20

г. Иркутск, ул. Дзержинского, 20/1, тел 8 (3952) 799–947, 799–948.

г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 62, тел. 8 (4242) 49-08-41, 49-08-42.

г. Москва, ул. Земляной Вал, 7, тел. 8 (495) 916-18-48, 916-04-71

г. Санкт-Петербург, +7 (812) 648-10-00, +7 (812) 648-10-30

* В категорию «Молодая семья» попадают: полная семья, с детьми или без детей, в которой супруги не достигли 36-летнего возраста, или неполная семья (семья с одним родителем и ребенком/детьми до 19 лет), в которой родитель не достиг 36-летнего возраста

** Требования к участникам программы «Дальневосточный гектар»: граждане РФ от 21 года до 65 лет на дату погашения кредита. Стаж работы: работники по найму — не менее 3 месяцев на последнем месте (испытательный срок должен быть пройден или отсутствовать). Для ИП и собственников бизнеса — безубыточная предпринимательская деятельность не менее 24 месяцев.