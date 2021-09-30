Банк «Открытие» в Иркутской области запустил новую программу рефинансирования кредитов для малого и среднего бизнеса

Юридическое лицо или предприниматель может получить кредит на рефинансирование как на пополнение оборотных средств, так и на инвестиционные цели.

Рефинансировать можно кредит стороннего банка на сумму от 50 млн рублей по ставке от 8% годовых без взимания комиссий.

«При рассмотрении заявки в рамках данной программы банк использует упрощенную процедуру рассмотрения, что существенно сокращает время для принятия решения банком и тем самым экономит самый важный ресурс - время клиента. На сегодняшний день это одно из лучших предложений на рынке рефинансирования бизнес-кредитов. Воспользоваться программой клиенты могут в период с 20 сентября по 31 декабря 2021 года», - отмечает заместитель управляющего по малому и среднему бизнесу банка «Открытие» в Иркутской области Ирина Ященко.

Подробности программы можно узнать на сайте банка www.open.ru/small