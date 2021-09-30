Новости

Банк «Открытие» в Иркутской области запустил новую программу рефинансирования кредитов для малого и среднего бизнеса

Юридическое лицо или предприниматель может получить кредит на рефинансирование как на пополнение оборотных средств, так и на инвестиционные цели.

Рефинансировать можно кредит стороннего банка на сумму от 50 млн рублей по ставке от 8% годовых без взимания комиссий.

«При рассмотрении заявки в рамках данной программы банк использует упрощенную процедуру рассмотрения, что существенно сокращает время для принятия решения банком и тем самым экономит самый важный ресурс - время клиента. На сегодняшний день это одно из лучших предложений на рынке рефинансирования бизнес-кредитов. Воспользоваться программой клиенты могут в период с 20 сентября по 31 декабря 2021 года», - отмечает заместитель управляющего по малому и среднему бизнесу банка «Открытие» в Иркутской области Ирина Ященко.

Подробности программы можно узнать на сайте банка www.open.ru/small


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

#БРИФ#ibrif БРИФ. Байкальский риск-форум
«На смену “черным” лебедям прилетят “зеленые”». 8 цитат об изменении климата
Зелёная экономика – от закона до готовой продукции: четыре кейса, которыми поделились эксперты на БРИФ-2021
Как это было: видеоцитаты Байкальского риск-форума 2021
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании