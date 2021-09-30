ВТБ профинансирует крупнейший девелоперский проект в Покровском-Стрешневе от СЗ «Стадион «Спартак»

Банк ВТБ и девелоперская компания "Специализированный застройщик «Стадион «Спартак» заключили соглашение о проектном финансировании строительства жилья с использованием счетов эскроу в рамках освоения территории в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы.

Речь идет об уникальном зеленом полуострове площадью 160 га, где нет архаичной и промышленной застройки. Там появится кластер на 30 тысяч жителей. В скором будущем здесь будет современный город на реке с богатой инфраструктурой.

«Для нас эта сделка знаковая: помимо жилого кластера, здесь появится и спортивный. Люди и город получат не только комфортное жилье, школы, детские сады, но и спортивные объекты для популяризации здорового образа жизни, массового спорта и воспитания поколения будущих чемпионов. Это то, что соответствует букве „S“ (социальное) в ESG-повестке. Не менее важно для нас и то, что здесь используются современные технологии энергоэффективности, а территория останется зеленой. Объем финансирования со стороны Банка ВТБ — 90 млрд рублей, для нас это рекордно большая сумма финансирования строительного проекта», — сказал первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

«Мы реализуем сегодня масштабный проект комплексного развития территории на зеленом полуострове в старых границах Москвы с самой благоприятной экологической обстановкой в городе. Наша задача — создать богатую и насыщенную среду для жизни. И что очень важно — сохранить природный баланс. Именно поэтому наряду с большим количеством объектов инфраструктурной направленности мы запланировали десятки гектаров земли под благоустройство. Для реализации такого глобального проекта требуется мощный банк-партнер. Мы выбрали один из самых надежных банков — ВТБ, и уверены, что в скором будущем эта территория станет самодостаточной городской системой, отвечающей самым высоким критериям современной урбанистической концепции 15-минутного города» — заявил директор ООО "СЗ «Стадион «Спартак» Николай Савин.

Часть площади осваивается в партнерстве с компанией ПИК, которая строит жилой квартал комфорт-класса Holland Park.

На указанной территории СЗ «Стадион «Спартак» уже реализует жилой комплекс комфорт-класса «Город на реке Тушино-2018». Также завершается проектирование еще одного проекта на первой береговой линии, в скором времени здесь появится новый жилой комплекс бизнес-класса.

Большой объем территории приходится на спортивную инфраструктуру — проект по его завершении станет одним из крупнейших спортивных кластеров Москвы. Помимо стадиона, здесь будет большое количество объектов спортивной направленности, где будет представлено 22 вида спорта. Это теннисный центр площадью 8500 кв. м, а также Дворец спорта на 27 000 кв. м. Еще одним значимым объектом для района станет Центр спортивной медицины — современный медицинский комплекс, который по условиям инвестиционного контракта будет передан Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА). Обслуживание в центре будет доступно не только профессиональным спортсменам, но и жителям возводимых жилых комплексов. Под озеленение запланировано около 40 га общей площади, в том числе природный парк вдоль реки площадью 17,4 га, к проектированию которого приступили в сентябре текущего года.