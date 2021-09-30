Представитель ВТБ вошел в число лидеров Независимого рейтинга директоров по закупкам RAEX 2021

Начальник управления закупок финансового департамента ВТБ Илья Веткин вошел в число 48 финалистов Независимого рейтинга директоров по закупкам RAEX 2021 и был признан лидером в номинации «Лучший директор по закупкам в области оптимизации закупочных процессов».
Рейтинг проводится ежегодно и представляет собой агрегированную оценку участников экспертной группы профессиональной репутации специалистов, осуществляющих закупочные процедуры в крупных компаниях. В свою очередь, экспертная группа включает действующих директоров по закупкам крупных российских компаний. На первом этапе рейтинга экспертная группа выдвигает номинантов, а на втором этапе выдвинутые экспертами номинанты оценивают профессиональную репутацию друг друга по
Член правления ВТБ Дмитрий Пьянов прокомментировал итоги рейтинга:
«Грамотно организованная закупочная деятельность — это один из драйверов максимизации прибыли любой компании. Поэтому мы уделяем большое внимание вопросам оптимизации в этой сфере, что позволяет нам повышать прозрачность системы закупок и управлять расходами более эффективно. Я поздравляю моего коллегу с победой в номинации „Лучший директор по закупкам в области оптимизации закупочных процессов“ — это лучшее подтверждение тому, что закупочная политика банка ВТБ является одной из лучших на рынке».