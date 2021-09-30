На полях «Российской недели ГЧП» подписано соглашение о строительстве инфекционной больницы в партнерстве с Газпромбанком

29 сентября в Москве в рамках VIII Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП» партнер Банка – инвестиционно-строительный холдинг К1 – подписал с Новосибирской областью соглашение о государственно-частном партнерстве в отношении финансирования, проектирования, строительства и технического обслуживания инфекционной больницы в поселке Садовый Новосибирской области. Ввод медицинского объекта в эксплуатацию запланирован в конце 2022 года.

Газпромбанк выступает финансовым партнером проекта, общий объем предоставляемого финансирования составит более 4 млрд рублей. Проект реализовывается в рамках Федерального закона № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в РФ». Инвестор будет отвечать не только за строительство, но и за эксплуатацию объекта на всем сроке действия соглашения.

«Это уже не первый проект в сфере здравоохранения, реализуемый в Новосибирской области в рамках Федерального закона 224-ФЗ при участии Газпромбанка. Банк обладает существенным опытом реализации подобных проектов. Считаем важным использовать накопленные знания для создания качественной медицинской инфраструктуры в сотрудничестве с нашими партнерами», – подчеркнул Вице-Президент – заместитель начальника Департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Газпромбанка Иван Потехин.

«Сегодня мы подписали соглашение, дающее старт важному проекту – появлению в Новосибирской области современной инфекционной больницы. Мы не просто отвечаем за своевременное и качественное строительство объекта, но и являемся инвестором, который вкладывает собственные средства. Это накладывает на нашу компанию дополнительную ответственность. После ввода в эксплуатацию мы будем отвечать за поддержание объекта в надлежащем техническом состоянии в течение нескольких лет. В этом один из основных плюсов соглашения по ГЧП для региона», – отметил председатель совета директоров К1 Дмитрий Колосов.

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Справочно:

Газпромбанк входит в тройку лидеров банковской отрасли России по основным объемным показателям (по версии ИНТЕРФАКС-100. Банки России), а также в число крупнейших финансовых институтов Центральной и Восточной Европы.

Газпромбанк предоставляет широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики – газовую, нефтяную, химическую и нефтехимическую, металлургию, электроэнергетику, машиностроение, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю и другие отрасли.

Банк обладает многолетним уникальным опытом организации проектного финансирования и размещения долговых инструментов на российском и международном рынках капитала, предоставления финансово-консультационных услуг в части проектного, корпоративного и долгового финансирования, а также опытом по управлению инвестициями в компаниях как в России, так и за рубежом.

Розничный бизнес Газпромбанка сфокусирован на современных высокотехнологичных продуктах и сервисах. На начало 2021 года Банк обслуживает около 5 млн клиентов-физических лиц, розничный кредитный портфель по итогам 2020 года составляет более 660 млрд рублей, портфель розничных вкладов – 770 млрд рублей.

К1 – российский инвестиционно-строительный холдинг, участник рынка государственно-частного партнерства и концессионных соглашений. Свою деятельность ведет с 2013 года.

Компания обладает уникальными технологиями и компетенциями в сфере проектирования, строительства, эксплуатации и финансирования объектов социальной, транспортной, городской, жилищно-коммунальной и промышленной инфраструктуры.

Холдинг располагает собственными производственными мощностями и сетью территориальных подразделений. В его состав входят инжиниринговые, строительные, ремонтные и сервисные компании, проектные организации, позволяющие оказывать услуги на протяжении всего жизненного цикла объектов инфраструктуры. Каждая структура является одной из ведущих в своем сегменте рынка.