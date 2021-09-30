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Сотрудник Газпромбанка стал одним из победителей конкурса управленцев «Лидеры России»

Исполнительный директор Управления розничного моделирования Газпромбанка Андрей Анисимов стал одним из 37 победителей трека «Информационные технологии» четвертого сезона конкурса «Лидеры России». Цель этого трека — выявить специалистов с высоким потенциалом, способных создавать будущее с помощью цифровых технологий. При выборе победителей наставники оценивали такие компетенции, как лидерство, стратегическое мышление, умение работать в команде, самоорганизация, системное мышление, креативность, социальная ответственность, нацеленность на результат.

«Участие в масштабном конкурсе «Лидеры России» — это некий вызов себе, именно такие решения помогают двигаться вперед самому и трансформировать мир вокруг себя. Цифровая трансформация сейчас как раз активно идет в Газпромбанке, мы внедряем новые технологии, машинное обучение, data science. Знания и навыки, которые я получил, работая в команде Банка, позволили успешно пройти все кейсы на конкурсе и проявить себя максимально компетентно не только в сфере IT, но и в части soft skills. Всем сотрудникам Банка доступны бесплатные обучающие курсы для личностного роста — по тайм-менеджменту, решению конфликтных ситуаций, убедительной аргументации, нестандартному мышлению. Рад, что у меня появилась возможность применить все накопленные знания и показать себя на высоком уровне», — рассказал Андрей Анисимов.

«Лидеры России» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Всего в треке «Информационные технологии» зарегистрировалось 16 тысяч человек до 55 лет с управленческим опытом не менее 2 лет, в финале принял участие 251 конкурсант из 48 регионов России. Среди них представители разных отраслей экономики: IT, коммуникации, металлургия, образование, нефтепереработка, атомная промышленность, банковская сфера. Победителями стали 37 участников в возрасте 27-48 лет из восьми регионов России и один из иностранного государства — ОАЭ. Они примут участие в суперфинале конкурса «Лидеры России», который пройдет в 2022 году.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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