При поддержке Газпромбанка в Москве состоится первый международный конгресс по вопросам ответственного финансирования Ecumene 2021

Газпромбанк выступит генеральным партнером международного конгресса по устойчивому развитию, посвященному вопросам ответственного финансирования Ecumene 2021, который пройдет 29-30 сентября в Московской школе управления Сколково. Представители крупнейших российских и зарубежных банков, ведомств и организаций обсудят перспективы формирования климатической повестки до 2030 и 2050 годов, неизбежные изменения капиталистической модели экономики и возможности управления новыми финансовыми рисками со стороны государств и бизнеса.

Мероприятие пройдет в гибридном формате: часть спикеров встретятся на площадке конгресса, другие же присоединятся к дискуссиям онлайн. Регистрация доступна на официальном сайте www.esgcongress.com. Мероприятие состоится в рамках подготовки к 15 Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии ООН (Сор-15) в Куньмине и 26 Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-26) в Глаго.

Организаторами Конгресса выступают 26 сессия Конференции сторон РКИК ООН, Центр международных и сравнительно-правовых исследований, Всероссийское общество охраны природы, компания Business Event to Business. Поддержку мероприятию оказывают Организация Объединённых Наций, 15-ая Конференция сторон Конвенции о биологическом разнообразии, Международный союз охраны природы, Всемирный фонд дикой природы, Банк России, National Geographic Society и другие авторитетные международные организации.

Программа Конгресса включает Пленарное заседание и 10 тематических сессий. Ведущие эксперты от ООН, правительств и государственных структур, Центральных банков различных стран, крупных международных и российских компаний обсудят широкий спектр вопросов финансирования устойчивого развития в контексте изменения климата. К участникам обратится специальный советник Генерального секретаря ООН по вопросам климата Селвин Чарльз Харт, а в дискуссии примут участие Национальный посол доброй воли Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в России, Председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов и Почетный профессор Экономики Кембриджского университета Сэр Партха Саратхи Дасгупта.

Спикерами от Газпромбанка станут заместитель Председателя Правления, заместитель Председателя Совета по устойчивому развитию Газпромбанка Елена Борисенко, Первый Вице-Президент, Секретарь Совета по устойчивому развитию Газпромбанка Наталья Третьяк.

«На протяжении своей истории Газпромбанк формируется с учетом принципов устойчивого развития и вдохновляет своих клиентов на подобную трансформацию. Кроме того, Банк вносит свой вклад в социально-экономическое развитие Российской Федерации в соответствии со стандартами экологической безопасности, корпоративного управления и социальной ответственности . Мы понимаем, что принципы устойчивого развития сегодня должны стать главной философией бизнеса, который не может существовать в отрыве от окружающей среды, общества, государства, корпоративного управления и международного сообщества. Уверены, что предстоящая конференция станет отличной площадкой для диалога по вопросам финансирования проектов устойчивого развития и интеграции России в глобальную ESG-повестку», – отметила Елена Борисенко.