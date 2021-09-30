Солид Банк запустил программу рефинансирования автокредита других банков

Новая программа рефинансирования запущена в российско-японском Солид Банке – от 7,5% годовых теперь можно рефинансировать автокредиты других банков

Сама по себе программа рефинансирования создана для того, чтобы помочь клиентам других банков избавиться от кредитов с уже давно непривлекательными условиями. Это разумное решение снижения долговой нагрузки, особенно, когда кредиты оформлялись давно и под менее привлекательные условия, чем есть на рынке сейчас.

Теперь в Солид Банке можно снизить долговую нагрузку не только по обычным потребительским кредитам, но и по кредитам на приобретение транспортного средства в рамках программы «Рефинансирование кредитов других банков»!

Ставка от 7,5% годовых и большой лимит суммы до 3 млн рублей делает новую программу Солид Банка максимально привлекательной!

Условия программы «Рефинансирование кредитов других банков»

Сумма от 100 тыс. до 3 млн. руб. (до 1,5 млн руб без КАСКО),

Ставка - 7,5% годовых с программой страхования, 13,5% - без страхования,

Срок: от 13 мес. до 6 лет.

Консультация по телефону: 8 800 775 56 06 (звонок по РФ бесплатный)