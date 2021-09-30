Солид Банк повысил ставку по вкладу «Детский» до 7,4% годовых

Пока кто-то размышляет об открытии детского вклада, клиенты Солид Банка уже оценили значительный рост ставки по вкладу «Детский» с даты его запуска.

Вклад «Детский» был запущен российско-японским Солид Банком в апреле этого года. Особенностью вклада является то, что ставка по вкладу равна ключевой ставке Банка России и растет вместе с ней. Так, в момент запуска нового продукта банка ставка по нему составляла 4,5% годовых, а сейчас она выросла до 6,75% годовых, 7,4% годовых с учетом капитализации.

При этом копить на будущее своего ребенка стало ещё удобнее:

1. По вкладу нет ограничений по периоду и сумме дополнительных взносов,

2. А пополнять вклад теперь можно и дистанционно: картой любого банка с главной страницы www.solidbank.ru, либо по ссылке

Важно, что вклад в пользу несовершеннолетнего лица в Солид Банке может быть открыт не только родителями, но бабушками и дедушками для своих внуков, да и не только родственниками!



«Маленького ребенка в будущем ждет ещё множество подарков и игрушек на дни рождения и праздники, но лучшим подарком может стать именно забота о его будущем!» - комментируют в АО «Солид Банк».



Условия вклада «Детский» от Солид Банка: