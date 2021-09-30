Новости

Первую в России промышленную сеть 5G-ready запустили в Якутии

МТС установила ее на золоторудном предприятии «Полиметалл» на месторождении Нежданинское.

В сеть интегрированы важные производственные системы: диспетчерская открытых горных работ; управление экскаваторами, буровыми станками, измерительными устройствами; системы мониторинга удаленного оборудования и видеомониторинг.

Это дает возможность инженерам и менеджерам управлять всем производственным процессом онлайн и в любое время.

«Выделенные сети в новых цифровых реалиях – вообще, на мой взгляд «must have» не только в горнодобывающей промышленности, но и других отраслях, предъявляющих высокие требования к бесшовному покрытию территории, производительности, безопасности и надежности при обеспечении поддержки критически важных бизнес-процессов», – рассказал директор компании в Иркутской области Владислав Божеев на своей странице в Инстаграм.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

#БРИФ#ibrif БРИФ. Байкальский риск-форум
«На смену “черным” лебедям прилетят “зеленые”». 8 цитат об изменении климата
Зелёная экономика – от закона до готовой продукции: четыре кейса, которыми поделились эксперты на БРИФ-2021
Как это было: видеоцитаты Байкальского риск-форума 2021
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании