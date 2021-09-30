Первую в России промышленную сеть 5G-ready запустили в Якутии

МТС установила ее на золоторудном предприятии «Полиметалл» на месторождении Нежданинское.

В сеть интегрированы важные производственные системы: диспетчерская открытых горных работ; управление экскаваторами, буровыми станками, измерительными устройствами; системы мониторинга удаленного оборудования и видеомониторинг.

Это дает возможность инженерам и менеджерам управлять всем производственным процессом онлайн и в любое время.

«Выделенные сети в новых цифровых реалиях – вообще, на мой взгляд «must have» не только в горнодобывающей промышленности, но и других отраслях, предъявляющих высокие требования к бесшовному покрытию территории, производительности, безопасности и надежности при обеспечении поддержки критически важных бизнес-процессов», – рассказал директор компании в Иркутской области Владислав Божеев на своей странице в Инстаграм.