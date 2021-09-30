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На Иркутской ГЭС провели экскурсию для спортсменов хоккейного клуба «Байкал-Энергия»

30 сентября Игроки хоккейного клуба «Байкал-Энергия» вместе с главным тренером команды Евгением Хвалько побывали на Иркутской ГЭС компании En+ Group, рассказали SIA.RU в компании.

Председатель молодежного совета Иркутской ГЭС Роман Донец, выступивший экскурсоводом, подробно рассказал команде об основных этапах строительства ГЭС, о масштабной программе технического перевооружения «Новая энергия» и важном значении гидроэнергетики не только в жизни Иркутска, но и региона в целом. Многие хоккеисты впервые посетили промышленное производство.

В машинном зале спортсмены познакомились с основными принципами работы гидростанции и узнали об особенностях Иркутской ГЭС. Гостей провели на балкон, который находится на отметке 464 м, откуда открывается панорама города. Также спортсменов впечатлил открывающийся с нижнего бьефа вид холостых водосбросов.

В конце встречи гостям подарили книгу «Энергия. Краткая история цивилизации» с памятной надписью: «От коллектива с героической историей спортивному символу города Иркутска».

Евгений Хвалько, главный тренер ХК «Байкал-Энергия»:

– Иркутская ГЭС органично вписана в городскую среду. Каждый день жители города едет по ней и даже не представляют, какая мощь расположена под автомобильной дорогой. Спасибо молодежному совету Иркутской ГЭС за приглашение, возможность побывать внутри станции и зарядиться самой чистой в мире энергией.  

В этом году также будут запущены видеоэкскурсии по ГЭС Иркутской области, входящих в En+ Group. Так, можно будет увидеть новые гидроагрегаты, которые устанавливаются на Иркутской ГЭС в ходе масштабного технического перевооружения по программе «Новая энергия», запущенной промышленником и общественным деятелем Олегом Дерипаской.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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