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Театр им. Н.М. Загурского вошёл в ТОП-10 учреждений культуры по реализации программы «Пушкинская карта»

Самым популярным спектаклем у молодых людей остаётся рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». На эту постановку билеты раскупаются особенно активно.

Театр занял шестую строчку российского рейтинга, уступив лишь театрам Москвы, Новосибирска, Татарстана и Перми. Об этом сообщила Министр культуры РФ Ольга Любимова на пресс-конференции в Информационном агентстве России «ТАСС».

Проект «Пушкинская карта» реализуется в Иркутской области почти месяц.  За прошедшую неделю количество билетов, проданных по карте, увеличилось почти на 2 тыс. – до 6 414. Почти половина из них (3,3 тыс.) – приобретены на спектакли Иркутского музыкального театра им. Н.М. Загурского.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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