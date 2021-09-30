Максимально число россиян, не готовых снижать зарплатные ожидания

В этом году число россиян, не готовых снижать свои зарплатные аппетиты, максимально. В опросе (есть у SIA.RU) сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Переговоры о зарплате – непростой этап трудоустройства. Бывает, что на собеседовании работодатель предлагает зарплату ниже той, на которую рассчитывает кандидат. Согласны ли соискатели поступиться своими финансовыми интересами и насколько? По данным SuperJob, сегодня к снижению зарплатных ожиданий готовы 45% опрошенных.

Каждый пятый (19%) может уступить не более 5% суммы, 17% – не более 10%. На большее понижение зарплаты в ходе собеседования россияне соглашаются заметно реже: получать на 15% меньше готовы 4%, на 20% – 3%, а к сокращению доходов на четверть от ожидаемых готовы лишь 2%. В среднем ради трудоустройства россияне готовы уступить 10% от зарплаты.

37% россиян не хотят снижать свои зарплатные ожидания. Причем чаще всего такой позиции придерживаются те, кто ищет работу, не увольняясь со старой (43%).