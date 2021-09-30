«AliExpress Россия» арендовала фулфилмент-центр площадью 55 000 м² в «PLT Чехов»

Наличие нового фулфилмент-центра позволит «AliExpress Россия» снизить время доставки заказов локальных продавцов. Международная компания Knight Frank выступила консультантом сделки.

Логистическая платформа PLT была создана Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) совместно с международными инвестиционными фондами в 2016 году для инвестиций в российские логистические комплексы класса А и удовлетворения спроса со стороны российских и иностранных компаний на высококачественные объекты инфраструктуры.

Располагая складскими объектами в пяти регионах России, компания PLT занимает третье место по количеству квадратных метров под управлением. Инвесторы планируют нарастить портфель проектов PLT по всей стране, создав ведущего игрока на рынке качественного складского и индустриального предложения России. Платформа нацелена на внедрение в России лучших мировых практик от ведущих инвестиционных структур и девелоперских компаний. Среди резидентов принадлежащих компании парков – ведущие мировые и российские бренды, в том числе BMW, Kärcher, Hilti, Kuehne+Nagel, Puma, BAXI, OSG Records Management, DPD, Ozon, Lamoda, «220 вольт», Auchan, «Перекресток», торговая сеть «Верный» и др.