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Турпоток в Иркутской области с начала года составил 1,1 млн человек

В разгар пандемии область посетили 663,7 тысячи человек, в 2021 году этот показатель вырос до 1,1 млн, рассказали SIA.RU в администрации области.

В 2021 году особое внимание уделили разработке южного байкальского направления: разработаны новые маршруты, запущены аудиогиды. Так, в Иркутском областном краеведческом музее разработан новый маршрут «Байкальское Переделкино». Это увлекательное путешествие в посёлок Порт Байкал, где посетители увидят дома-дачи самых известных писателей, художников, издателей Иркутской области ХХ века: Валентина Распутина, Анатолия Аносова, Сергея Иоффе, Глеба Пакулова и других. Во время экскурсии гости смогут насладиться красивыми видами Байкала и поселка на обзорных и смотровых площадках: посетят старинный маяк, смотровую площадку «Камень желаний» и Церковь Преображения Господня, перед которой также есть место для отдыха.

Совместно с компанией «РЖД» запушено несколько крупных проектов. В июне по Кругобайкальской железной дороге начал курсировать обновленный пригородный поезд, оснащенный новыми комфортными сиденьями, как в электропоездах «Ласточка». Для удобства путешественников расписание обновленного поезда сопоставлено с расписанием поездов дальнего следования.

В июле был запущен двухэтажный круизный поезд «Байкальская сказка», следующий из Москвы на Байкал. Помимо путешествия по КБЖД туристы могут отправиться по Байкалу на теплоходе и посетить Ольхон.  Кроме того, в настоящее время идёт разработка концепции развития Кругобайкальской дороги и Порта Байкал, которой предусмотрено развитие нескольких зон в поселке: привокзальная площадь, зона паровозов, набережная устья Ангары, зона порта, смотровые площадки.

Важно отметить, что вся работа по развитию туризма в Иркутской области идет с учетом экологической обстановки.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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