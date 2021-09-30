Новости

Доходная часть бюджета Иркутска достигла 26 млрд рублей

Это на 560 млн рублей больше, чем годом ранее, рассказали SIA.RU в мэрии.

В основном увеличение произошло за счет роста поступлений по налогу на доходы физических лиц, земельному налогу, налогов по УСН. А также межбюджетных трансфертов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для спортивных муниципальных организаций и средств на улучшение жилищных условий молодых семей.

Соответствующее решение по уточнению бюджета города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов приняли на заседании городской Думы. С учетом поправок доходная часть бюджета города на 2021 год составит 25 млрд 964 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

#БРИФ#ibrif БРИФ. Байкальский риск-форум
«На смену “черным” лебедям прилетят “зеленые”». 8 цитат об изменении климата
Зелёная экономика – от закона до готовой продукции: четыре кейса, которыми поделились эксперты на БРИФ-2021
Как это было: видеоцитаты Байкальского риск-форума 2021
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании