Доходная часть бюджета Иркутска достигла 26 млрд рублей

Это на 560 млн рублей больше, чем годом ранее, рассказали SIA.RU в мэрии.

В основном увеличение произошло за счет роста поступлений по налогу на доходы физических лиц, земельному налогу, налогов по УСН. А также межбюджетных трансфертов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для спортивных муниципальных организаций и средств на улучшение жилищных условий молодых семей.

Соответствующее решение по уточнению бюджета города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов приняли на заседании городской Думы. С учетом поправок доходная часть бюджета города на 2021 год составит 25 млрд 964 млн рублей.