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Четвертая волна коронавируса в Иркутской области уже началась – Хабудаев

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Главный врач Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимир Хабудаев во время прямого эфира 30 сентября заявил, что Иркутская область в настоящее время находится на начальном этапе четвертой волны коронавируса.

«Мы стоим, можно сказать, на начале волны, поэтому не стоит тешить себя иллюзиями, что ее не будет. Она, безусловно, вот уже началась. Поэтому наша задача, как медицинских работников, своевременно отреагировать на тот подъем заболеваемости, который мы ожидаем, и быть готовыми к приему, прежде всего, наших граждан в стационарах Иркутской области и лечению на амбулаторном этапе», – ответил Хабудаев на вопрос иркутянина о том, когда стоит ожидать четвертую волну в Приангарье.

По словам медика, эпидемия закончится тогда, когда будет сформирован коллективный иммунитет, – для этого 80% населения должно переболеть коронавирусом либо вакцинироваться.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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