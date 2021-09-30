Нарушения в работе Шелеховской больницы выявили после жалоб врачей

Министерство здравоохранения Иркутской области выявило нарушения в работе Шелеховской районной больницы во время проверки, которая была проведена после жалоб медработников организации, сообщает пресс-служба минздрава.

В частности, в больнице выявлены нарушения при оформлении документов на выполнение сотрудниками дополнительной работы, а также в должностных инструкциях уборщиков. Кроме того, учреждению необходимо организовать дистанционную запись на углубленную диспансеризацию, к участковым терапевтам, врачам-специалистам; обновить должностные инструкции врачей-терапевтов, включив туда основополагающие функции и задачи, и устранить другие замечания.

«Специалисты областного минздрава выявили в медучреждении ряд нарушений. Они требуют обязательного устранения. Отчет об исполнении предписания мы ждем до 20 октября», – заявил глава ведомства Яков Сандаков.

Напомним, проверка была организована после того как 17 медработников записали видеообращение, где рассказали о проблемах больницы.