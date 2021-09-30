Экс-мэру Чунского района придется вернуть 1,7 млн руб., которые он незаконно присвоил

Суд Чунского района Иркутской области удовлетворил иск прокурора, который попросил взыскать с бывшего мэра муниципального образования более 1,7 млн рублей, которые глава незаконно получал в качестве заработной платы после отставки, сообщает пресс-служба прокуратуры.

«Произведенные ежемесячные выплаты в сумме свыше 1,7 млн рублей за счет местного бюджета повлекли неэффективное использование бюджетных средств», – говорится в сообщении.

Бывший глава пытался обжаловать постановление в вышестоящей инстанции, но решение районного суда было оставлено без изменений.

Напомним, по версии следствия, в 2019 году глава района, не проводя заседание думы муниципального образования, внес в протокол заседания и решение ложные сведения о принятии нормативно-правового акта о начислении ему заработной платы после отставки.