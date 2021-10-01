Представители En+ Group приняли участие в разработке коммюнике по глобальной климатической повестке

Представители En+ Group, ведущего вертикально интегрированного производителя алюминия и возобновляемой электроэнергии, выступили на Глобальном саммите Net Zero и приняли участие в разработке коммюнике по климатической повестке. Организаторами саммита являются Российское партнерство за сохранение климата и Национальная сеть Глобального договора ООН.

В мероприятии приняли участие: Специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, Исполнительный председатель Совета директоров En+ Group Лорд Грегори Баркер, Специальный представитель Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) Ник Бридж, заместитель начальника Экспертного управления Президента Российской Федерации, шерпа Российской Федерации в G20 Светлана Лукаш, Директор Центра зеленой экономики и климата при ВЭБ.РФ Олег Плужников, исполнительный директор Исследовательского центра энергетической политики и международных отношений (ИЦ ЭНЕРПО) Максим Титов и другие. Модератором мероприятия выступила Марианна Максимовская.

В ходе Саммита участники отметили, что уже более 130 стран заявили о стремлении достичь полной углеродной нейтральности к 2050 году, а также призвали Правительство Российской Федерации и представителей российского бизнеса предпринять решительные действия с целью ограничить рост мировой температуры на 1,5 °C. «Более 60 стран мира, на которые приходится не менее 75% мирового ВВП, уже определили и опубликовали собственные национальные цели по достижению нулевого баланса выбросов парниковых газов (углеродной нейтральности), включая страны Европейского Союза, Японию, Соединённые Штаты Америки, Китайскую Народную Республику и Республику Казахстан. У Российской Федерации на данный момент такой цели нет. Мы призываем бизнес и Правительство Российской Федерации предпринять активные действия и установить более амбициозные климатические цели в соответствии с Парижским Соглашением (2015)» - говорится в коммюнике.

Для сохранения и упрочения конкурентоспособности российского бизнеса на международном рынке и повышения инвестиционной привлекательности российских предприятий в условиях глобального энергоперехода и индустриального перехода в коммюнике были определены два ключевых фактора:

1. Определить достижение углеродной нейтральности Российской Федерации к 2050 году основополагающей целью Стратегии долгосрочно социально-экономического развития с низким углеродным следом, проект которой подготовлен Минэкономразвития России;

2. Предусмотреть необходимые объёмы финансирования в государственном и частном секторе для обеспечения реализации интенсивного сценария и системной социально-экономической трансформации, соответствующей цели достижения углеродной нейтральности Российской Федерации к 2050 году, в первую очередь, в ведущих отраслях промышленности.

20 сентября En+ Group также опубликовала план по достижению нулевого баланса выбросов парниковых газов с детальным описанием действий Группы в рамках, заявленных в январе этого года беспрецедентных для отрасли климатических обязательств. Состояние окружающей среды и экологизация производства — приоритетные цели En+, которые определил ее основатель Олег Дерипаска.

Лорд Баркер, исполнительный председатель совета директоров En+ Group, подчеркнул:

«В январе мы заявили беспрецедентные для всей отрасли климатические цели. Но важно учитывать, что для их достижения необходим надежный и тщательно проработанный план действий. Сегодня мы выполнили свое обещание и представили подробную дорожную карту по достижению нулевого баланса выбросов. Конечно, мы только в начале пути, и поэтому она будет регулярно корректироваться в зависимости от ситуации. Главное, мы всегда будем руководствоваться научными данными и целями, а также гарантируем предоставление полной информации о наших достижениях. Обязанность таких компаний-лидеров, как En+ Group, – способствовать переменам к лучшему. Именно мы должны способствовать трансформации производственно-сбытовых цепочек и переменам в мышлении потребителя, предлагая ему возможность выбрать именно тот продукт, который был создан с учетом принципов устойчивого развития. И я рад тому, что, становясь все более «зелёными» мы становимся и более эффективными. Мы получаем возможность предоставлять конечному потребителю инновационную низкоуглеродную продукцию, снижая издержки и предлагая конкурентные цены. В одиночку мир не изменить – необходимо объединяться. En+ Group намерена и впредь, совместно с представителями отрасли и любыми другими заинтересованными сторонами, способствовать прозрачности в выбросах парниковых газов и поддерживать инициативы, направленные на повышение доступности низкоуглеродных металлов. Во всем мире бизнес, основанный на принципах устойчивого развития, нуждается в доступе к «зеленому» алюминию. Без него не удастся построить низкоуглеродную экономику. Сейчас как никогда становится ясно, что алюминий – материал будущего».

En+ Group намерена достичь нулевого баланса выбросов парниковых газов к 2050 году и сократить минимум на 35% выбросы ПГ к 2030 году по всей производственной цепочке.