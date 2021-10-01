En+ Group объявила о новом повышении зарплат своим сотрудникам

Второй раз за 2021 год планирует повысить зарплату своим сотрудникам компания En+ Group. На эти цели компания направит 19,1 млрд рублей, сообщает Газета.ру. Повышение коснется как предприятий металлургического, так и энергетического бизнесов.

На первом этапе для роста зарплат фонд оплаты труда увеличили на 10, 6 млрд рублей, часть из них составили соответствующие отчисления в государственный фонд социального страхования. Таким образом, в зависимости от региона и должностной позиции, сотрудники стали получать этой весной на 10-25% больше. В сентябре зарплата на предприятиях компании в регионах вырастет еще в среднем на 10-12%. На эти цели направят 8,5 млрд рублей.

На протяжении последних лет в рамках программы, инициированной основателем En+ Group Олегом Дерипаской, компания повышает качество жизни сотрудников в регионах.

По словам председателя рабочих советов компании Сергея Филиппова, цель – обеспечить уровень заработной платы работников как минимум на 15% выше среднего уровня оплаты труда по региону.

– Благополучие наших сотрудников во многом определяет уровень жизни наших городов. В этой связи повышение заработных плат на предприятиях означает, что экономика каждого региона получит дополнительный стимул для роста, – отметил он.

Напомним, что ранее компания объявила о запуске целого ряда социальных программ в регионах. Это жилищная программа, в рамках которой сотрудники компании могут получить ипотечный кредит на покупку жилья у банка-партнера по низкой ставке на 10 лет без первого взноса. При этом компания также будет оплачивать за сотрудника 50% от суммы ежемесячного платежа. На тех же условиях можно рефинансировать ранее взятые ипотечные кредиты. Также к мерам социальной поддержки работников En+ Group и РУСАЛа и их семей относятся строительство госпиталей, миниполисов – современных жилищных комплексов с развитой инфраструктурой, детских садов, школ, спортивных и молодежных центров, игровых площадок.