Мужчина в Иркутской области стрелял из винтовки из окна дома

ГУ МВД России по Иркутской области сообщило о задержании 31-летнего мужчины в городе Тулуне, который стрелял из пневматической винтовки из окна своего дома.

В результате действий гражданина никто не пострадал. Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего

«Пришел к своему другу. Я пошел покурить в окно, увидел у него за телевизором пневматическую винтовку и решил выстрелить ради спортивного интереса по мусорному баку. После чего произвел два выстрела и поставил пневматическое ружье», – пояснил свои действия мужчина и добавил, что, прежде чем выстрелить, он убедился, что никого из людей поблизости нет.

Житель Тулуна извинился и попросил прощения у граждан.