Кобзев рассказал, насколько Иркутская область готова к четвертой волне пандемии ковида

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, как регион подготовился к четвертой волне пандемии коронавируса. Информацию об этом он опубликовал на своей странице в соцсетях.

Сейчас развернуто 3259 коек для пациентов с COVID-19, 2 344 из которых – заняты. Большую часть пациентов принимают ковидные госпитали в крупных городах – Иркутске, Братске, Ангарске, Шелехове. «Накануне увеличен коечный фонд в Шелеховской районной больнице. Перепрофилирован санаторий «Юбилейный». С 18 октября дополнительные места оборудуют в Иркутской областной клинической больнице. К перепрофилированию готовы в Братске, Ангарске, все ЦРБ», – пояснил глава региона.

Созданы запасы лекарств для лечения амбулаторных пациентов и кислорода: за последние месяцы закупили 448 кислородных концентраторов.

Что касается вакцинации, то первым компонентом привито больше 641 тысячи человек. Полностью завершили вакцинацию свыше 558 тысяч жителей региона. По словам губернатора, в последнее время темпы прививочной кампании значительно снизились. При этом в регионе работают 94 стационарных прививочных пункта, 122 выездных бригады.

«В очередной раз призываю всех побеспокоиться о себе и своих близких! Это в наших общих интересах. Мы можем направить гигантские денежные средства и кадровые ресурсы, которые сейчас тратим на борьбу с ковидом, для решения более насущных задач», – отметил Игорь Кобзев.

Напомним, 30 сентября главный врач Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимир Хабудаев заявил, что четвертая волна пандемии в регионе уже началась и призвал не тешить себя иллюзиями, что ее не будет.