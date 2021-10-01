Часть старой котельной БЦБК хотят превратить в арт-объект

Часть старой котельной Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области взамен которой построят новый теплоисточник, власти намерены превратить в арт-объект для привлечения туристов, пишет ТАСС со ссылкой на главу города Байкальска Василия Темгеневского.

«При демонтаже котельной оставим частично оборудование, чтобы сделать арт-объект для туристической привлекательности, объект индустриального прошлого Советского Союза. Большую часть котельной снесут, но какие-то объекты оставим», – сказал Темгеневский.

К строительству нового теплоисточника власти города планируют приступить в 2022 году. Для него тоже разработают дизайнерское решение. Кроме того, известно, что новый объект будет работать на древесных пеллетах.