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Количество госпитализированных с COVID-19 в Приангарье за сутки выросло на 5%

Региональный оперштаб опубликовал актуальные на 1 октября данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, количество госпитализированных с COVID-19 в Приангарье за сутки выросло на 5% и составило 2470 человек.

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По информации на 30 сентября в больницах региона находились 2344 человека.

Заболели за день 380 человек, выздоровели – 398, скончались 12 людей с коронавирусом. Всего с начала пандемии по официальной статистике коронавирусом в Приангарье заразились109,8 тысячи человек.

Напомним, накануне главный врач Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимир Хабудаев заявил, что четвертая волна пандемии в регионе уже началась и призвал не тешить себя иллюзиями, что ее не будет. Глава Приангарья Игорь Кобзев в свою очередь отметил, что область подготовилась к очередному этапу эпидемии, заранее развернув 3,2 тысячи коек, запаслась лекарствами и кислородом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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