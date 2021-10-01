Водитель в Иркутске устроил ДТП с тремя машинами и уронил бетонную плиту на Lexus

Госавтоинспекторы разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого семь бетонных плит выпали на дорогу из Mitsubishi, одна из них упала на Lexus, другая – повредила «Газель», сообщает региональная ГИБДД в соцсетях.

Авария произошла сегодня около 10:00 на въезде в город Иркутск. 43-летний водитель автомобиля Mitsubishi, по предварительной информации, при прохождении поворота не учел особенности скоростного режима на данном участке, вследствие чего бетонные плиты из его кузова выпали на проезжую часть.

При падении одна из плит упала на автомобиль Lexus, который после удара съехал с проезжей части и опрокинулся. Также автомобиль «Газель» наехал на одну из бетонных плит, находящихся на дороге.

На месте работают сотрудники ГИБДД, информация о пострадавших уточняется.