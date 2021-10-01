Альфа-Банк вошел в TOP-5 лучших работодателей для женской карьеры по версии Forbes. Банк поднялся на 14 позиций по сравнению с прошлым годом, что отражает рост внимания к теме гендерного равноправия.

«Альфа-Банк поощряет карьерное развитие женщин и предоставляет им равные возможности по сравнению с мужчинами. Наш принцип: «У профессионализма нет пола». Мы не восхваляем и не продвигаем женщин по половому признаку. Но убираем барьеры, давая как женщинам, так и мужчинам равные возможности карьерного роста и внутрикорпоративного обучения», — прокомментировал директор по персоналу Альфа-Банка Марат Исмагулов.

Ежегодно около 40% женщин, работающих в Альфа-Банке, проходят обучение в рамках внутрикорпоративного университета Альфа-Академия. Для сотрудниц предусмотрены бесплатные программы по ведению беременности, родов и послеродового периода по страховке ДМС, причем страховой полис действует на протяжении всего декретного отпуска. В офисах Альфа-Банка есть «комнаты родителя и ребенка», которыми могут воспользоваться не только мамы, но и папы. Женщины могут анонимно сообщить о возможном харрасменте и несправедливом отношении со стороны коллег-мужчин. В штате банка уже несколько лет работает психолог.

Рейтинг Forbes «25 лучших компаний для женской карьеры» выпускается с 2020 года. Он отталкивается от объективной статистики поисковых запросов на вакансии в крупных компаниях. Чтобы оценить условия для работы женщин, издание определило пять блоков метрик с различными весами: гендерный состав (25%), оплата труда (25%), карьерные возможности (25%), корпоративные программы (15%), особые заслуги (10%).

Методика рейтинга учитывает не только гендерное соотношение в менеджменте компаний, но и то, какую долю составляют женщины среди 10% самых высокооплачиваемых сотрудников, а также сотрудников, получивших повышение в 2020 году; проводит ли компания аудит для выявления гендерного неравенства в оплате труда; есть ли в ней отдельный специалист, отвечающий за diiversity & inclusion; существуют ли квоты для женщин в совете директоров и какие корпоративные и благотворительные программы, ориентированные на женщин, компания поддерживает.