Банк «Приморье» организовал осенний праздник детям

Банк «Приморье» вновь порадовал воспитанников КГБУ «Владивостокская специальная (коррекционная) начальная школа — детский сад IV вида», организовав экскурсию в Арт-Парк «Штыковские пруды».

— От имени учеников нашей школы и от себя лично выражаю сердечную признательность и благодарность за оказанную помощь, за доброе сердце и отзывчивость. Забота о подрастающем поколении, о детях с особенностями здоровья — наша общая задача. Мы благодарны Банку «Приморье» за сотрудничество и поддержку, — отметила директор КГОБУ «Владивостокская КШ IV вида» Елена Никифорова. — Такие замечательные экскурсии — лучший способ украсить жизнь наших воспитанников. От поездки они получили массу положительных эмоций и ярких впечатлений.

Банк «Приморье» расширяет границы корпоративной социальной ответственности, реализуя благотворительные проекты в регионах присутствия. Среди направлений, которые мы стараемся активно поддерживать, — благоустройство территорий социальных учреждений, забота о воспитанниках детских домов и приютов, поддержка образования и медицины. Во многих социальных проектах активное участие принимают сотрудники Банка.