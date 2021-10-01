ПСБ увеличил время конвертации валют по льготному курсу для розничных клиентов. Курсы, максимально приближенные к биржевым, действуют в будние дни с 7-00 до 23-50 по московскому времени.

Чем больше сумма операции – тем выгоднее курс. При конвертации сумм от 10 тыс. рублей разница с биржевым курсом составит 65 копеек, сумм от 500 тыс. рублей – 40 копеек. Минимальная разница с биржевым курсом составляет 15 копеек.

Предложение доступно при конвертации валюты (рубли, евро, доллары США) в интернет- и мобильном банке, а также в офисах ПСБ. Для совершения операции в мобильном и интернет-банке необходимо воспользоваться операцией «Обмен валюты» и выбрать опцию «Спецкурс онлайн». После ознакомления с условиями и подтверждения сделки клиенту будет предложен онлайн-курс, который выставляется в зависимости от текущего биржевого значения.

Все валютообменные операции проводятся без дополнительных комиссий.

«Мы видим интерес клиентов к валютообменным операциям в дистанционных каналах банка, причем, услуга востребована и в утренние часы, и вечером после завершения рабочего дня. Для удобства клиентов мы увеличили время действия льготного курса, что позволит клиентам с большей выгодой совершать обмен валюты», - отмечает руководитель центра накопительных и транзакционных продуктов ПСБ Лидия Хальфиева.